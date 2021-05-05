Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем
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Свердловини для постачання окупованого Криму водою почнуть бурити в Азовському морі з липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін.
"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути. ... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", - зазначив він.
Хуснуллін уточнив, що поки невідомо, чи вистачить запасів води під морем для забезпечення потреб окупованого півострова. Також, за словами віцепрем'єра, вода, яка надходить з уже пробурених свердловин, придатна тільки як технічна, а не питна.
Нагадаємо, раніше Хуснуллін стверджував, що на окупованому півострові "цілодобово ведуться пошуки води", а влада робить "максимальну ставку" на буріння свердловин.