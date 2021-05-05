Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали

Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ ухвалили рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі стосовно колишньої заступниці директора ДП "Український державний науково-дослідний і проєктний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.

Як вже повідомлялось, заступниця директора підприємства, діючи в інтересах приватної компанії, а саме ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що фактично володіє нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок", склала завідомо недостовірний висновок, який у подальшому став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою.



Дії колишньої експертки кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.



Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито підозрюваній та її захисту для ознайомлення.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про повернення у власність Української держави рішенням Ради національної безпеки і оборони ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", причетним до експропріації загрожує кримінальна відповідальність.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Деякі ЗМІ називали політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що Медведчук і члени його сім'ї не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу.

Українська ділянка СЗН належить "ПрикарпатЗахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукт" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "нафтобітумних завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину. Проєктна потужність магістралі - 3,5 млн тонн на рік.