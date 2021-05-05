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Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ

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Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ
Суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень повідомив канал 24.

У Вінницькому міському суді раніше відбувся розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності Влада Сорда.

Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію про те, що активісту не вручали державні нагороди.

Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород, – йдеться у рішенні суду.

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За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши зібрані матеріали справи, суд визнав Сорда винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 гривень. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Топ коментарі

  • Oljik
    За дуже короткий період зелений телепень і його команда дискридитували майже все, до чого дотягнулись їхні рукожопі рученята. Згадався віршик на цю тему.
    Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ - Цензор.НЕТ 415
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Не знал, что в нашей стране нельзя дома хранить государственные награды, даже если они не твои. Очевидно, наш самый гуманный суд сказал новое слово в мировой юриспруденции.
  • Панас Стець
    хранить и носить... две... очень большие разниці...хранить могут все... носить только награжденые... или, как в данном случае - ущербные.
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