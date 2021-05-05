У горах на Закарпатті група туристів виявила тіло невідомого чоловіка

На Закарпатті в районі гори Піп-Іван група туристів виявила тіло чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ДСНС України в Закарпатській області, опублікованому 5 травня.

Так, згідно з повідомленням, 3.05.2021 о 13:10 в ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі г. Піп-Іван, Рахівського району, групою туристів було виявлено тіло чоловічої статі (особа встановлюється).

4.05.2021 о 23:00 тіло чоловіка з гори транспортували в с. Богдан, Рахівського району.

Для транспортування загиблого залучалися 12 рятувальників і три одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси і м. Рахів.

У ДСНС вкотре нагадали туристам про важливість реєстрації своєї подорожі в гори, оскільки в разі надзвичайної події рятувальники зможуть оперативно надати допомогу.

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Посилання для реєстрації і необхідна інформація

Закарпатська область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Івано-Франківська область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Львівська область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Чернівецька область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html