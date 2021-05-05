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Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента

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Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента
Завтра, 6 травня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Офісу Президента.

Згідно з анонсом, 6 травня о 12.30 в Офісі Президента запланована зустріч Зеленського і Блінкена з представниками ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
  • AbOriginal_UA
    Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
  • Oljik
    У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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