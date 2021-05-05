Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента
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Завтра, 6 травня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з анонсом, 6 травня о 12.30 в Офісі Президента запланована зустріч Зеленського і Блінкена з представниками ЗМІ.
Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.