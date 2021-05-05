Пропозиції Міндовкілля щодо скорочення парникових викидів загрожують інвестиційному клімату в Україні, - лист ФРУ до прем’єра

Проєкт розпорядження Міндовкілля "Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди", яким затверджується скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року, несе численні ризики для економіки України.

Зокрема, загрожує інвестиційному клімату, а також може призвести до закриття українських промислових підприємств. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки Ігоря Петрашка.

Як сказано у листі, проєктом розпорядження від Міндовкілля пропонується затвердити Другий національно визначений внесок (далі – НВВ) України до Паризької угоди, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року. Згідно з Першим НВВ, поточна ціль України – скорочення викидів парникових газів на 40%. Тобто, Міндовкілля пропонує збільшити цю цифру на 25 відсоткових пунктів.

"Такі пропозиції Міндовкілля несуть надзвичайно велику загрозу як для інвестиційного середовища, так і для діючих промислових підприємств України, які можуть опинитися під загрозою закриття", - застерігають у ФРУ.

Так, згідно з представленими раніше сценаріями моделювання, для скорочення викидів парникових газів необхідно вкласти у 2020-2030-х роках мінімум 300 мільярдів євро (в залежності від сценарію).

"Попри такі суттєві розміри необхідних інвестицій, у запропонованому проєкті майже повністю відсутні конкретні механізми та джерела фінансування заходів в рамках досягнення кліматичних цілей України", - підкреслюють у ФРУ.

Тому у Федерації закликали прем’єра та міністра економіки не допустити погодження та прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди" у запропонованій Міндовкілля редакції. "Цей проєкт необхідно відправити на доопрацювання із залученням представників Федерації роботодавців України, а також інших представників громадських об’єднань та професійних асоціацій", - резюмують у ФРУ.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила, що екомодернізація вітчизняної промисловості має відбуватись за значної фінансової підтримки держави, а не лише коштів бізнесу. За оцінкою експертів ЕВА, проєкт Другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2) має передбачати механізми державної допомоги.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у свою чергу заявила, що для декарбонізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати державну підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.