Ситуація з COVID-19 в Україні поліпшується. Ще 3 регіони готові до виходу з "червоної зони", - нарада у Зеленського

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні поліпшується, але необхідно прискорювати темпи вакцинації.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у країні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

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Прем’єр-міністр повідомив, що наразі шість областей залишаються у "червоній" зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної" зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Шмигаль зазначив, що після цього "червоний" рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Очільник уряду додав, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. Наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

У свою чергу Зеленський зазначив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації з захворюваністю COVID-19.