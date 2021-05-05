Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Партії "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Сила і честь" подолали б прохідний 5%-вий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16-22 квітня відносно найбільшу підтримку має партія "Слуга народу, яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (8,3% і 12,2%) та "Батьківщина" (7% і 10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,2% і 7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,7% і 3,9%) та "Громадянська позиція" (2,5% і 3,7%)", - зазначається в дослідженні.

"Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Натомість, простежується зниження рейтингу "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу" (-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим", - додали в КМІС.

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"Разом з цим, наші результати не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження. Можна припустити, що ріст рейтингу партії влади пов’язаний з її активізацією і резонансними рішеннями, особливо через РНБОУ. Зниження підтримки "ОПЗЖ" може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Разом з цим, не можна виключати, що деякі прихильники "ОПЗЖ" під час опитувань більшою мірою стали "приховувати" свої реальні погляди. Наприклад, у першому турі виборів Президента 2019 року екзит-поли недооцінили підтримку Ю. Бойка, оскільки частина його виборців менш схильна брати участь в опитуваннях і щиро відповідати. Подібну тенденцію щодо кандидатів від "ОПЗЖ" / самої партії можна було спостерігати на місцевих виборах. Тому, можливо, і зараз з огляду на заборону телеканалів і агресивні дії Росії частина респондентів просто не хочуть / бояться називати свої орієнтації", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.







Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.