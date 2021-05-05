До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський
Про це він заявив сьогодні під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", – сказав глава держави.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини.
За його словами, темпи вакцинації планується нарощувати.
Степанов також уточнив, що нині у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.
Крім цього, повідомляється, що віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я повідомили, що в Україні йде процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" за європейськими стандартами.