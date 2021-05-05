До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав прискорити процес вакцинації від коронавірусу в Україні.

Про це він заявив сьогодні під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", – сказав глава держави.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини.

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За його словами, темпи вакцинації планується нарощувати.

Степанов також уточнив, що нині у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Крім цього, повідомляється, що віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я повідомили, що в Україні йде процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" за європейськими стандартами.