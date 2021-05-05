Шабунін просить НАЗК розібратися з незаконним призначенням Вітренка

Громадська організація Центр протидії корупції, яку очолює Віталій Шабунін, направила офіційного листа голові Національного агентства з питань запобігання корупції з вимогою розслідування факту призначення в.о. голови правління НАК Нафтогаз Юрія Вітренка з порушенням закону України "Про запобігання корупції".

Офіційний лист Віталій Шабунін опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Призначення Вітренка Головою правління НАК "Нафтогаз" порушує вимоги та обмеження ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції". Надіслали до НАЗК відповідне звернення. Там мають перевірити наведені нами факти та ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд. Дискусія "хто кращий Коболєв чи Вітренко" не має значення, якщо призначення/звільнення будь-кого з них порушує закон. Успішні держави неможливі без поваги до правил і процедур", - прокоментував Віталій Шабунін.

У листі, зокрема, йдеться про те, що, протягом виконання повноважень в.о. Міністра енергетики України Вітренко здійснював також і повноваження щодо підготовки та прийняття рішень стосовно діяльності НАК "Нафтогаз України". Це є порушенням п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону, згідно з якою Вітренко протягом року з моменту звільнення з міністерство заборонено призначати на керівні посади до компаній, щодо яких він виконував функції контролю чи нагляду.

"Вітренко Ю.Ю. протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в.о. Міністра енергетики України) здійснював повноваження з підготовки протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України". Крім того, 12 лютого 2021 р. Вітренко Ю.Ю. звертався до Прем’єр-міністра України з пропозицією невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України" та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад. Також Вітренко Ю.Ю. запропонував провести аудит ефективності діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз. Вказана пропозиція була обґрунтована, зокрема, незадовільними результатами фінансової діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України". Зі змісту зазначеного листа вбачається, що Вітренко Ю.Ю. на посаді в.о. Міністра енергетики фактично здійснював контроль та нагляд за діяльністю АТ "НАК "Нафтогаз України". З огляду на зазначене, відповідно до ст. 26 Закону, Вітренку Ю.Ю. заборонено укладати трудовий договір (контракт) з НАК "Нафтогаз України". Однак, цю заборону ним було порушено", - йдеться в листі.

Відповідно, ЦПК вимагає перевірити факти порушення законодавства, провести перевірку дотримання Вітренком Ю.Ю. вимог, встановлених ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції", а також, у разі підтвердження порушень, вжити відповідних заходів та забезпечення припинення контракту Вітренка Ю.Ю.

Нагадаємо, колишні члени наглядової ради "Нафтогазу України" написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому різко засудили кульбіт уряду щодо звільнення Андрія Коболєва і призначення замість нього Юрія Вітренка. Члени наглядової ради написали, що головна причина, по якій Юрій Вітренко домігся звільнення Андрія Коболєва, - це його незгоду з політикою реформи корпоративного управління НАК, яку якраз розробив не Коболєв, а наглядова рада. Виходить, що Вітренко був незадоволений, власне, саме наглядовою радою. Зміна голови правління компанії Кабміном є порушенням правила корпоративного управління компанією, вважають колишні члени наглядової ради.

Як повідомляли ЗМІ, західні партнери, включаючи Сполучені Штати Америки, радили українській владі не проводити ротації керівництва НАК Нафтогаз та сприйняли це рішення як руйнування однієї з небагатьох успішних реформ, здійснених і практично завершених після Революції гідності – реформи системи корпоративного управління. Раніше колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що переговори с Держсекретарем Сполучених Штатів з українською владою будуть вкрай складними, адже чинний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулось для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера.