Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів

Директор департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян розповіла, як працюватимуть навчальні заклади в Києві після послаблення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24"

На запитання, чи продовжать навчальний рік через карантин, Фіданян відповіла:

"Тут трішечки всі заплуталися. Навчальний рік, згідно з законодавством, триває до 1 липня. Тут немає нічого нового. Це було закладено в законі, який був прийнятий у 2020 році. Отже, навчальний рік має тривати до 1 липня. Але червень - це інший місяць для закладів освіти. У червні триває державна підсумкова атестація для випускних класів, до яких мають відношення і дев'яті класи, і четверті, які цього року звільнені від державної підсумкової атестації. А також державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО для 11-х класів. У зв'язку з тим, що проходить низка таких заходів, а раніше, ще до COVID-19, тривали пришкільні табори - перші два тижні діти могли їх відвідувати, то навчальний рік і завершувався як правило до 1 липня. Нічого нового цього року немає".

Водночас вона зазначила, що "навчальний рік як сидіння за партами в місті Києві триватиме до завершення травня – до 28 травня включно".

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"З 31 травня по 11 червня ми рекомендували закладам освіти проводити групові індивідуальні заняття у разі потреби – або підтягнути дитину за знаннями, або розвинути її знання з певного предмета", - додала Фіданян.

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