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Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп

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Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп
Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної Ради заборонити поставки до кінця року.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймистер ("Слуга народу").

"Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено перебувають у резерві", - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму становитиме менше 1 млн грн. Загалом з початку року за корупційний імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн.

"Минуло майже три тижні з того часу як Верховна Рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак загрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    почему ж Украина не в НАТО?
  • radeon
    Нормально.Другие страны просим вводить санкции и осудить войну в Украине,а зеленые твари тем временем бабло зарабатывают с кацапами.Верх цинизма и позороще.Таки наверное зеленых Украина не переживет.
  • 5 копійок
    Урра! ЗЕбаризі слава!
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