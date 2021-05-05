Комітет Ради пропонує встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав законопроєкти, що пропонують ввести кримінальну відповідальність за антисемітизм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату парламенту.

Законопроєктом №5109 дається визначення антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона антисемітизму, його проявів, встановлюються види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

У той же час законопроєктом №5110 передбачається внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

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Так, комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з прав людини і комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з розробки проєктів, рекомендувати ВР ухвалити обидва законопроєкти в першому читанні.