Трималися за руки, не вірячи, що вижили: в Дніпрі врятували подружжя з COVID-19, яке 16 днів провело в реанімації

У Дніпрі медики врятували чололвіка і дружину з COVID-19. Вони надійшли в лікарню у важкому стані і 16 днів провели в реанімації.

Про це генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У такі моменти тиша вагоміша за багато слів ... Вони тримали один одного за руки, не вірячи, що вижили. Зустріч після реанімації вийшла зворушлива", - написав він.

Риженко повідомив, що Микола і Наталя 40 років разом: "Він був директором заводу, вона - конструктором. Живуть в Дніпрі на Воскресенській. Син Андрій, лікар в Мечникова, травматолог. По телефону почув знесилений голос батьків, викликав "швидку", доставили в Мечникова. 16 днів в реанімації, інтубація, цитокіновий шторм, фіолетові пальці - все довелося побачити цій парі, перебуваючи на ліжку. Вони відчули страх і відчай. Щастя першого самостійного вдиху, почуття успіху, коли сам встаєш з ліжка і гіркоту прикрих людських помилок. Усе позаду. Повернення в колишнє життя з коханою людиною. І подяку синові і лікарю Володимиру Дубині за їхні врятовані життя. Не дарма вчили, - підбадьорливо говорить батько, - назву ліків вимовити не можу".

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