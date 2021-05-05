Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін врегулювати ситуацію з відставкою Наглядової ради

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабінет Міністрів України врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії.

Відповідну заяву членів правління НАК "Нафтогаз України" оприлюднили на своїх сторінках у фейсбук Сергій Перелома, Петер ван Дрил і Ярослав Теклюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для такої складної і важливої ​​компанії, як "Нафтогаз", надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої і гідної довіри Наглядової ради та належного корпоративного управління", - випливає з заяви.

"Відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки", - йдеться далі.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.