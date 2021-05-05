Чоловік витер руки прапором України на Вінниччині, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно чоловіка, який витер руки об прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

За фактом розміщення в соціальній мережі інформації про те, що на території Меморіалу Слави в с. Горіхів невідомі забруднили Державний Прапор України, витерши об нього руки, відкрито кримінальне провадження за ст. 338 КК України (Наруга над державними символами).

Поліцейські встановили особу зловмисника - ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району.

Слідство з'ясовує всі обставини правопорушення та встановлює свідків події. Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

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