Суд відправив під нічний домашній арешт трьох нових підозрюваних у справі про авіакатастрофу під Чугуєвом, - ДБР

Трьом підозрюваним у справі про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення прийняв у понеділок, 3 травня, Печерський суд Києва. Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки обрано запобіжні заходи вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб", - повідомили у пресслужбі.

Підозру (за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – порушення правил підготовки та проведення польотів та недбале ставлення до військової служби) вказаним офіцерам оголосили 30 квітня, всього по справі проходять 6 підозрюваних.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.