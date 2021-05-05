Житель Кременчука за 250 грн продавав в інтернеті довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція

У Полтавській області поліція виявила чоловіка, який займався підробкою і продажем довідок про відсутність COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У підробці медичних документів і їх реалізації через інтернет-месенджер підозрюють 21-річного жителя Кременчука. Поліцейські встановили, що чоловік пропонував через різні інтернет-канали послуги з тестування на COVID-19 без здачі аналізу. Довідка про відсутність коронавірусного захворювання коштувала близько 250 гривень.

Зловмисник розмістив оголошення про можливість замовлення довідок про негативний результат тесту на COVID-19 у більш ніж 150 інтернет-ресурсах. Наразі поліцейські встановлюють кількість осіб, які скористалися послугами фігуранта.

Слідчі проводять розслідування за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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