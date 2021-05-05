Засуджений у "справі українських диверсантів" Бессарабов звернувся до Блінкена: Нас майже забули. Нам залишається тільки вірити, що завдяки США ми зможемо вийти на свободу

Севастополець Олексій Бессарабов, засуджений в окупованому Криму у "справі українських диверсантів", звернувся до державного секретаря США Ентоні Блінкена із закликом порушити питання українських політв'язнів з Криму під час зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

"Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із президентом України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття", – йдеться у зверненні Бессарабова, яке є в розпорядженні Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Бессарабов також зазначив, що наразі питання звільнення українських політв'язнів з Криму майже не обговорюється на міжнародному рівні.

"Незважаючи на те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, "Меморіал", ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи. Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в "нормандському форматі", ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму", – написав у своєму зверненні Бессарабов.

Водночас севастополець подякував за те, що імена політв'язнів фігурують в останні роки в резолюціях Європейського парламенту та у виступах представників Постійної місії США в ОБСЄ.

"Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу", – додав Олексій Бессарабов.

Як повідомив Крим.Реалії президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, це звернення направлено в Держдепартамент США та посольство США в Україні. Реакції на нього поки не було.

Далі наводимо повний текст звернення Бессарабова:

"Мене звуть Олексій Бессарабов. Я ‒ громадянин України. Я ‒ один з більш ніж сотні громадян України, які були арештовані ФСБ Росії в окупованому Криму та засуджені до тривалих термінів позбавлення волі за сфальсифікованими справами "терористів", "екстремістів", "шпигунів" і "диверсантів".

Незважаючи на те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, "Меморіал", ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи. Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в "нормандському форматі", ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму. Олег Сенцов уже на свободі, але "список Сенцова" залишився, навіть більше, він постійно поповнюється новими іменами арештантів.

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Наші імена фігурують в останні роки тільки в резолюціях Європейського парламенту, і про нас пам'ятає Постійна місія США в ОБСЄ, за що окрема вдячність Сполученим Штатам.

Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із президентом України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття.

Приклади цього є. Зокрема, це досвід США у вирішенні афганського конфлікту, де був реалізований принцип: спочатку взаємне звільнення осіб у форматі "всіх на всіх", і лише потім політичне врегулювання. Сторони ‒ й афганська влада, і таліби ‒ лише за декілька місяців після досягнення домовленостей змогли здійснити обмін за формулою "всіх на всіх" близько 6 тисяч осіб. У разі російсько-українського конфлікту проводяться лише часткові звільнення, останнє з яких було у 2019 році й стосувалося тільки Донбасу, але не Криму.

З 14-річного терміну ув'язнення за сфальсифікованою "справою "українських диверсантів" я вже 4,5 роки позбавлений волі. Є ті, хто вже сьомий рік в ув'язненні, є ті, кого заарештували минулого місяця.

Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу".

Нагадаємо, у квітні 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову - в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та залишив у силі вироки Дудці і Бессарабову.

Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана "справа українських диверсантів" є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі "українських диверсантів" позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.