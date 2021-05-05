Засуджений у "справі українських диверсантів" Бессарабов звернувся до Блінкена: Нас майже забули. Нам залишається тільки вірити, що завдяки США ми зможемо вийти на свободу
"Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із президентом України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття", – йдеться у зверненні Бессарабова, яке є в розпорядженні Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Бессарабов також зазначив, що наразі питання звільнення українських політв'язнів з Криму майже не обговорюється на міжнародному рівні.
"Незважаючи на те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, "Меморіал", ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи. Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в "нормандському форматі", ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму", – написав у своєму зверненні Бессарабов.
Водночас севастополець подякував за те, що імена політв'язнів фігурують в останні роки в резолюціях Європейського парламенту та у виступах представників Постійної місії США в ОБСЄ.
"Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу", – додав Олексій Бессарабов.
Як повідомив Крим.Реалії президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, це звернення направлено в Держдепартамент США та посольство США в Україні. Реакції на нього поки не було.
Далі наводимо повний текст звернення Бессарабова:
"Мене звуть Олексій Бессарабов. Я ‒ громадянин України. Я ‒ один з більш ніж сотні громадян України, які були арештовані ФСБ Росії в окупованому Криму та засуджені до тривалих термінів позбавлення волі за сфальсифікованими справами "терористів", "екстремістів", "шпигунів" і "диверсантів".
Незважаючи на те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, "Меморіал", ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи. Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в "нормандському форматі", ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму. Олег Сенцов уже на свободі, але "список Сенцова" залишився, навіть більше, він постійно поповнюється новими іменами арештантів.
Наші імена фігурують в останні роки тільки в резолюціях Європейського парламенту, і про нас пам'ятає Постійна місія США в ОБСЄ, за що окрема вдячність Сполученим Штатам.
Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із президентом України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття.
Приклади цього є. Зокрема, це досвід США у вирішенні афганського конфлікту, де був реалізований принцип: спочатку взаємне звільнення осіб у форматі "всіх на всіх", і лише потім політичне врегулювання. Сторони ‒ й афганська влада, і таліби ‒ лише за декілька місяців після досягнення домовленостей змогли здійснити обмін за формулою "всіх на всіх" близько 6 тисяч осіб. У разі російсько-українського конфлікту проводяться лише часткові звільнення, останнє з яких було у 2019 році й стосувалося тільки Донбасу, але не Криму.
З 14-річного терміну ув'язнення за сфальсифікованою "справою "українських диверсантів" я вже 4,5 роки позбавлений волі. Є ті, хто вже сьомий рік в ув'язненні, є ті, кого заарештували минулого місяця.
Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу".
Нагадаємо, у квітні 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову - в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та залишив у силі вироки Дудці і Бессарабову.
Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана "справа українських диверсантів" є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі "українських диверсантів" позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.