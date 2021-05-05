Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії
Про це повідомляють на сайті іспанської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук за вбивство двох міліціонерів під час протестів на Майдані.
"Утікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх поліцейських, убивши щонайменше двох із них, хоча українська влада не знає точної кількості співробітників, поранених і вбитих унаслідок дій цієї людини", – сказано в повідомленні.
Розслідування в Іспанії розпочали у квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в муніципалітеті Пусол провінції Валенсія.
За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, у нього було орендовано кілька кімнат у Пусолі. Згодом стало відомо, що він протягом кількох тижнів проживав в ізольованій хатині в сільській місцевості поблизу Пусоля. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафетерій.
Імені підозрюваного поліція не називає.