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Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії

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Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії
Іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства щонайменше двох правоохоронців на Майдані 2013 року.

Про це повідомляють на сайті іспанської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук за вбивство двох міліціонерів під час протестів на Майдані.

"Утікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх поліцейських, убивши щонайменше двох із них, хоча українська влада не знає точної кількості співробітників, поранених і вбитих унаслідок дій цієї людини", – сказано в повідомленні.

Розслідування в Іспанії розпочали у квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в муніципалітеті Пусол провінції Валенсія.

За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, у нього було орендовано кілька кімнат у Пусолі. Згодом стало відомо, що він протягом кількох тижнів проживав в ізольованій хатині в сільській місцевості поблизу Пусоля. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафетерій.

Імені підозрюваного поліція не називає.

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
  • Serg Sergeev
    Не убийство, а необходимая самооборона!
    Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
  • Oljik
    А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
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