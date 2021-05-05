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Окупанти в Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища

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Окупанти в Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища
Окупаційна "влада" Криму має намір перекидати воду з водоспадів у районі Ялти у водосховища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щодо Ялти планується перекидання води з водоспадів у водосховища, окремі заходи по Алушті і, безумовно, при запуску в повному обсязі Бештерек-Зуйського водозабору у нас вийде забезпечувати водою кримську столицю цілодобово. Упевнений, як мінімум до кінця цього року, навіть при найгіршому сценарії, кримчани будуть з водою", заявив російська маріонетка Сергій Аксьонов.

Раніше віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Криму, запевнив, що півострів "забезпечений водою на найближчі роки".

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Топ коментарі

  • НаноБандеровец
    Если в кране нет воды, значит... пришел "русский мир"...
  • Oljik
    Г.Москаля цитувати не буду, набридло.
  • Evgeny N
    Ще рік-два такого хазяйнування окупантів і Крим повернеться до свого природнього стану, в якому був переданий Україні в 1954 році - солончаки та пустоші окрім узбережжя та гір.
    "Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
    Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
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