Найманці РФ від початку доби 11 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем.
Поблизу селища Новоолександрівка противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки - ще і з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
В районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У передмісті населених пунктів Майорське, Причепилівка і Гнутове ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 18 гектарів території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.