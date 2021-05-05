Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В поповнив парк Бригади транспортної авіації ЗСУ. ФОТО
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Авіаційний парк вертолітної ескадрильї Бригади транспортної авіації ЗСУ поповнив Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт і модернізацію на авіапідприємстві АТ "Мотор Січ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Крім нових двигунів, гвинтокрил отримав і нове навігаційне і радіолокаційне обладнання та засоби зв'язку", - сказано в повідомленні.
Найближчим часом, після проведення відповідних підготовчих робіт, борт буде повністю готовий до виконання завдань за призначенням та заступить на бойове чергування.