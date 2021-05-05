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Зробити щеплення від COVID-19 можна і без декларації з сімейним лікарем, - Ляшко

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Зробити щеплення від COVID-19 можна і без декларації з сімейним лікарем, - Ляшко
Декларація з сімейним лікарем не є необхідною для того, щоб отримати вакцину від COVID-19.

Про це виданню LB.ua повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше: відсутність декларації не є підставою для відмови в проведенні щеплення, друге: записатися на вакцинацію можна в зручному для вас пункті щеплення, щеплення можна робити не обов'язково там, де укладена декларація з сімейним лікарем, таких заборон не існує. Якщо випадки відмови в проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, і ми розглянемо кожне таке звернення", - сказав Ляшко.

Він додав, що якщо вакцинація відбувається не у сімейного лікаря, то з собою потрібно взяти паспорт і ідентифікаційний код, щоб лікар вніс ці дані в електронну систему.

Нагадаємо, зараз в Україні проходить широкомасштабна кампанія з щеплення препаратом AstraZeneka виробництва Кореї. Потрапити на щеплення можуть всі охочі, незалежно від віку і належності до групи ризику. За останню добу вакцинували 73 376 осіб.

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    .. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
  • Привет
    Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
    Народ говорит ближайший в 40 км..
    Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
  • Amber
    Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
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