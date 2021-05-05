ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко

Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом прийнято на виконання рішення Верховного Суду.

Про це заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Партія "Слуга народу" детально вивчила рішення Великої палати Верховного Суду з приводу довиборів у 87-му окрузі, прийняте 30 квітня. Не маючи можливості коментувати рішення окремої судової гілки влади, зазначу, що юристи і час дадуть оцінку такого бачення шановного Верховного Суду. Партія "Слуга народу" і наш кандидат по 87 округу Василь Вірастюк були третьою стороною в цьому процесі, ми не брали в ньому участь і не представляли нашу позицію. Очевидно, що сьогоднішнє рішення ЦВК про відмову в реєстрації нашого кандидата направлено саме на виконання рішення Верховного суду", - сказав Корнієнко.

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Водночас він висловив надію, що ЦВК і надалі проявляти високі стандарти забезпечення виборчого права наших громадян, показаних на місцевих виборах і довиборах по двох округах, і буде приймати рішення виключно в рамках, які визначені законом.

"Нинішня ситуація показує, що політичні опоненти намагаються максимально відстрочити остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника в парламенті і з його допомогою вирішувати нагальні проблеми", - додав Корнієнко.

Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.