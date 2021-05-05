ЦВК відмовила в реєстрації Вірастюка на виконання рішення Верховного Суду, - "слуга народу" Корнієнко
Про це заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Партія "Слуга народу" детально вивчила рішення Великої палати Верховного Суду з приводу довиборів у 87-му окрузі, прийняте 30 квітня. Не маючи можливості коментувати рішення окремої судової гілки влади, зазначу, що юристи і час дадуть оцінку такого бачення шановного Верховного Суду. Партія "Слуга народу" і наш кандидат по 87 округу Василь Вірастюк були третьою стороною в цьому процесі, ми не брали в ньому участь і не представляли нашу позицію. Очевидно, що сьогоднішнє рішення ЦВК про відмову в реєстрації нашого кандидата направлено саме на виконання рішення Верховного суду", - сказав Корнієнко.
Водночас він висловив надію, що ЦВК і надалі проявляти високі стандарти забезпечення виборчого права наших громадян, показаних на місцевих виборах і довиборах по двох округах, і буде приймати рішення виключно в рамках, які визначені законом.
"Нинішня ситуація показує, що політичні опоненти намагаються максимально відстрочити остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника в парламенті і з його допомогою вирішувати нагальні проблеми", - додав Корнієнко.
Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.