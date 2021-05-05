Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19

Ізраіль заборонив в'їзд в країну громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - сказано в повідомленні.

Також ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.

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"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися в компетентні органи держави Ізраїль", - пояснили в посольстві.