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Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19

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Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19
Ізраіль заборонив в'їзд в країну громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - сказано в повідомленні.

Також ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.

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"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися в компетентні органи держави Ізраїль", - пояснили в посольстві.

Ізраїль заборонив вїзд громадянам України через COVID-19 01

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Это антисемитизм или еще нет?)
  • Andriy Kalnyshevsky
    це зелений безвіз.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Первый пошел. Поскольку у нас в стране нет вакцин, зарегистрированных в ЕС (кроме Пфайзера, которого очень мало, все попрививаются индийскими и китайскими, которые в ЕС не зарегистрированы и следовательно вакцинами не считаются, а посему граждане Украины не будут иметь права на въезд в Европу.
    С чем население, голосовавшее за эту власть и поздравляю.
    В общем, Порошенко обеспечил безвиз, но мудрому нариду это не понравилось и он решил сделать властью тех, кто обеспечит ему безвыезд.
    Будем все сидеть в своём чумном бараке.
    Но зато не Порошенко.
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