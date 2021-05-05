Поставка COVID-вакцини Україні може зміцнити відносини Вашингтона з Києвом на тлі посилення загрози з боку Росії, - Politico

Український уряд просив Вашингтон посприяти з доступом до вакцин проти COVID-19 з грудня 2020 року, ще до того, як Дональд Трамп залишив президентський кабінет. Перед візитом Держсекретаря Ентоні Блінкена Київ посилив свої прохання допомогти з дозами.

Про це пише Politico, нагадуючи, що переговори продовжувалися впродовж останніх тижнів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. А питання пандемії було одним з ключових під час телефонної розмови Зеленського з Байденом, яка відбулася 2 ківтня й тривала 50 хвилин.

Про це виданню сказали українські та американські чиновники.

Адміністрація Байдена хоче активніше роздавати вакцини в якості допомоги, щоб стримати Китай і Росію, які нарощують експорт своїх препаратів заради посилення глобального політичного впливу. Але чиновники США поки не надали жодної конкретної допомоги Києву. Тому що вони ще не вирішили, кому віддати пріоритет. Оскільки запитів на допомогу надзвичайно багато. І вони надходять від різних країн. Про це Politico сказали чиновники з адміністрації Байдена, які знають подробиці ситуації.

Американо-український діалог щодо вакцин від COVID-19 викриває дедалі більший конфлікт між бажанням команди Байдена стати найбільшим донором щеплень у світі й рішенням відкласти всі пожертви, перш ніж більшість американців не пройдуть імунізацію. Американські чиновники кажуть, що рішення відправити мільйони доз в Індію було легко ухвалити, тому що там тисячі людей помирають від COVID-19 кожного дня. Але у випадку з Україною, де кількість нових щоденних випадків зараження скорочується, все не так просто.

Читайте також: Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер

"Їй просто не потрібні дози так гостро, як Індії зараз. З усіх речей, які тривожать США зараз в питанні Києва, вакцини не перші в списку", - сказав неназваний співрозмовник, який бере участь в дипломатичному діалозі між США і Україною.

У Києві не очікують, що Блінкен під час візиту оголосить про передачу Україні вакцин від COVID-19. Увага буде, перед усім, зосереджена на війні на Донбасі, а також на великій кількості російських військ біля українського кордону. Politico пише, що обережний підхід Байдена до вакцинної дипломатії з Києвом нагадує американські вагання щодо передачі військової підтримки й летальної зброї Україні, щоб вона могла захиститися від Росії. Постачання доз може зміцнити відносини Вашингтона з Києвом в часи, коли Україна почувається все більш уразливою, поки російські війська накопичуються біля її кордонів.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.