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Українка сказала в Гданському аеропорту, що везе бомбу: її оштрафували на 500 злотих і не пустили на борт

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Українка сказала в Гданському аеропорту, що везе бомбу: її оштрафували на 500 злотих і не пустили на борт
Громадянка України невдало пожартувала під час огляду багажу. Співробітники аеропорту викликали вибухотехніків. На рейс жінка не потрапила.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як розповіли польські прикордонники, 40-річна жінка збиралася летіти до Києва, проте під час огляду багажу заявила, що везе бомбу.

Вибухотехніки, які прибули, ретельно перевірили всі речі мандрівниці, але ніяких небезпечних предметів або речовин не виявили.

У результаті під час розмови українка зізналася, що це мав бути просто жарт.

Жінку оштрафували на 500 злотих (близько 3,6 тис. грн), а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Любительница 95 квартала.
  • Ksenia VB
    Не оцінили гумористку.
    Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
  • Fox 1 b13bec2b
    Поставте їй щтемпсель на лоба, та не пускайте більш за кордон.
    Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
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