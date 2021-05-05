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У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - "Автомагістраль-Південь". ФОТО

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Завершуються роботи з поточного середнього ремонту автотраси Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя" у Запорізькій області. У рамках програми "Велике будівництво" на 10-кілометровому відрізку влаштовано верхній шар покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

 Про це повідомила компанія "Автомагістраль-Південь", інформує Цензор.НЕТ.

У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - Автомагістраль-Південь 01

Ремонт автошляху Н-23 на ділянці км 272+849 – км 282+880 від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю був одним з перших проєктів, які компанія розпочала цього року.

За два місяці було повністю відновлене дорожнє полотно та виконаний значний комплекс супутніх робіт. На об’єкті задіяли 80 працівників та 60 одиниць техніки.

На дорозі відбулося: розчищення придорожньої смуги від чагарників та дрібнолісся; фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття; перевлаштування слабкої основи на окремих ділянках; влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття по всій протяжності ділянки; відновлення водопропускних труб; влаштування водовідведення з проїзної частини.

У Запорізькій області активно ремонтують трасу Н-23, - Автомагістраль-Південь 02

До початку червня планується завершити роботи з укріплення узбіччя, влаштування з’їздів і примикань та встановлення дорожніх знаків. Також фахівці компанії проводять облаштування зупинок громадського транспорту. Незабаром розпочнеться встановлення бар’єрного огородження та нанесення дорожньої розмітки.

Нагадаємо, протягом року в рамках програми "Велике будівництво" по країні планується оновити рекордні 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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Топ коментарі

  • Герхард
    А вот уже отремонтированнная ЗЕбанарием трасса в Днепре:
    В Запорожской области активно ремонтируют трассу Н-23, - "Автомагистраль-Юг" - Цензор.НЕТ 6112
  • Чайка Київ
    Асфальт знімається руками! Нова дорога "Великого будівництва" Зеленського розсипається прямо на очах https://www.youtube.com/watch?v=OBGAhVt3HO4
  • Олександр Голубенко
    Велике крадівництво закатало чергові мільйони у фейкові дороги, що змиває дощем!
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