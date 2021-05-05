Голови МЗС Нідерландів Блок, Бельгії Вільмес і Люксембурга Ассельборн відвідають Донбас, - посольство

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок разом з віцепрем'єром - міністром закордонних справ Бельгії Софі Вільмес і міністром закордонних справ Люксембурга Жаном Ассельборном відвідають Україну 6-7 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook посольства Нідерландів в Україні.

"Мета візиту полягає в підтримці трьома країнами суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, країни обговорять продовження реформ в Україні", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що на четвер, 6 травня, заплановано візит міністрів на лінію розмежування на сході України і зустріч з громадянським суспільством.

Читайте також: Глава МЗС Нідерландів Блок запевнив Кулебу в підтримці на тлі зростаючої агресії РФ на Донбасі: "Україна не наодинці"

У п'ятницю, 7 травня, як очікується, відбудуться зустрічі глав МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембурга з членами українського уряду, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Также читайте: Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к "Крымской платформе"