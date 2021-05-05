ЄС може створити військові сили швидкого реагування, - ЗМІ

14 країн Європейського Союзу пропонують створити військові сили швидкого реагування. Бригада в складі 5 тис. Військовослужбовців могла б за необхідності допомагати демократичним іноземним урядам.

Про це агентству Reuters повідомив у середу, 5 травня, високопосадовець ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Серед цих 14 країн Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

За словами посадовця, країни вважають, що Євросоюз має створити бригаду з 5 тис. військових, можливо, посилену кораблями та літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, які потребуватимуть термінової підтримки.

Європейські міністри оборони обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він, зокрема, дорікає блоку в небажанні активніше втручатися за кордоном, особливо в таких державах як Лівія.

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Вперше почавши обговорення в 1999 році, ЄС у 2007-му створив дієздатну систему бойових груп чисельністю 1,5 тис. осіб для реагування на кризи - однак ці сили ніколи не використовувалися. Тепер згадані бойові групи можуть скласти основу нових першочергових військових сил.

Окрім того, від 2021 року ЄС має загальний бюджет для спільної розробки озброєнь, а також Євросоюз розробляє військову доктрину на наступний рік.