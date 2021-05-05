До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Правоохоронці Молдови встановили, що до викрадення судді-втікача Чауса причетні українці, їхні особи встановлено.

Про це в інтерв'ю Главкому повідомив голова тимчасової слідчої комісії парламенту Молдови, створеної після викрадення Чауса, Василь Настасе, інформує Цензор.НЕТ.

"Є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетне угруповання з України. Ми маємо уточнити, чи було це на державному рівні. Чи це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю", - сказав Настасе.

Парламентарій підкреслив, що справу про викрадення Чауса розкрито.

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"Розслідування ще в процесі, але хто саме це зробив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. У цій справі немає жодних інших версій. У цьому викраденні брали участь українці. Залишилося тільки з'ясувати, чи пов'язані вони з державою чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку", - пояснив глава ТСК парламенту Молдови.

Настасе також повідомив, що ТСК спілкувалася з дружиною Чауса, яка підтвердила, що фото судді-втікача з підбитим оком "відповідають дійсності і зроблені після його викрадення".

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".