Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За словами глави військової розвідки Чехії Яна Бероуна, передає Hospodářské noviny, російська пропаганда продовжує працювати в цьому напрямку.
"Однозначно ми бачимо підвищену активність різних проросійських соціальних мереж, дезінформації та перекручених інтерпретацій фактів. Це було видно навіть завчасно, ще до того, як (чеська влада. - Ред.) поінформувала громадськість про цей інцидент", - заявив він.
Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.