Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер

Лише в трьох областях України немає вулиць на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook блогера Олександра Рудоманова.

У своєму матеріалі на LB він нагадує, що в 2014 році спільно з іншими депутатами до Криму прибула Валентина Терешкова для "спілкування з жителями". 1 березня вона голосувала за дозвіл введення російських військ на територію України.

В Україні ще з часів Радянського Союзу існують вулиці, названі на честь Терешкової. Рудоманов виявив у "Вікіпедії", що на момент окупації Криму таких було 79.

Після агресії Росії частину вулиць перейменували. Наприклад, на Закарпатті та у Хмельницькій області.

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Згідно з даними Державного реєстру виборців, в Україні налічується 278 топонімів на честь Терешкової.

"На тимчасово окупованих територіях є 48 вулиць і провулків на честь Терешкової: 13 - в Луганській області, 14 - в Донецькій і 21 - у Криму. На неокупованій частині України вулиць на честь Терешкової 230. У трьох областях вулиць немає - у Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій областях, найбільше ж їх у Хмельницькій області - аж 37", - пише автор і додає таблицю.

Терешкова навіть формально підпадає під дію Закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", тому що в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, зазначає автор.

"Якщо людина була тільки депутатом СРСР, то вона не підпадає під Закон про декомунізацію, тому що це виборна особа. Але Валентина Терешкова в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, а отже займала керівну посаду у вищих органах влади і управління СРСР, і тому підпадає під дію закону. Крім цього, Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму, коли була депутаткою 6-го скликання думи РФ. Ми направили звернення до місцевої влади Сміли, Куп'янська, Чугуєва, Подільська про необхідність перейменування вулиці на честь Терешкової" , - розповів начальник відділу аналізу держави Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко.

Як з'ясував Рудоманов, найпоширеніша причина неперейменування - міська рада не проголосувала за відповідне рішення. Не знайшлося достатньо голосів.

Друга за поширеністю причина - депутати не знайшли голосів для перейменування на етапі топонімічної комісії.

Третя причина - місцеві жителі проти перейменування на запропоновані назви вулиць.