Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я видалило дані людей, які записувалися на щеплення проти коронавірусу позачергово так званими залишковими дозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, згідно з яким з 16 квітня публічні люди і громадські діячі більше не зможуть отримувати щеплення проти коронавірусу "позачергово" за планом вакцинації.

Зараз міністерство видалило персональні дані людей, які ті надавали при заповненні форми для запису на щеплення проти COVID-19 "залишковими дозами".

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Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення від коронавірусу. Також стала можливою вакцинація публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня разом із воїнами з передової.

16 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тепер щеплення залишками вакцини від коронавірусу зможуть отримати виключно медпрацівники та особи старші за 80 років.