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Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ

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Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я видалило дані людей, які записувалися на щеплення проти коронавірусу позачергово так званими залишковими дозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, згідно з яким з 16 квітня публічні люди і громадські діячі більше не зможуть отримувати щеплення проти коронавірусу "позачергово" за планом вакцинації.

Зараз міністерство видалило персональні дані людей, які ті надавали при заповненні форми для запису на щеплення проти COVID-19 "залишковими дозами".

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Дані громадських діячів, які записувалися на вакцинацію залишковими дозами, знищено, - МОЗ 01

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення від коронавірусу. Також стала можливою вакцинація публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня разом із воїнами з передової.

16 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тепер щеплення залишками вакцини від коронавірусу зможуть отримати виключно медпрацівники та особи старші за 80 років.

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Топ коментарі

  • Привет
    И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
  • Влад Воланд
    Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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