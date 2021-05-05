Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв

Офіцери російської розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, підозрювані владою Великої Британії в замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, а чеською владою - в організації вибуху у Врбетіце, отримали підвищення і в даний момент працюють на Кремль.

Про це заявив член міжнародної розслідувальної групи Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Грозєв не уточнив, чим саме в Кремлі займаються Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом. "Все, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами", - зазначив грози, додавши, що в 2014 році офіцери ГРУ були удостоєні звання Героя Росії за операції на території Чехії і Болгарії.

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Востаннє Мішкін і Чепіга з'являлися на публіці у вересні 2018 року, коли в інтерв'ю телеканалу Russia Today вони під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов заявили про свою непричетність до замаху на Сергія і Юлію Скрипалів. Також співробітники ГРУ стверджували, що Британію вони відвідували виключно з туристичною метою.

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".