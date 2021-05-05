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Голови МЗС країн "Великої сімки" закликали Білорусь провести нові вибори президента

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Голови МЗС країн "Великої сімки" закликали Білорусь провести нові вибори президента
Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори президента в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - сказано в тексті, опублікованому урядом Великої Британії.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів і учасників протестів, а також покласти край репресіям і почати діалог з опозицією і суспільством.

"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання ... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягненню до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - зазначається в заяві.

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Топ коментарі

  • Кастусь Каліноўскі
    И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
  • три - пятнадцать
    наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
    но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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