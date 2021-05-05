Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, який провів у СІЗО понад 500 днів і зараз перебуває під домашнім арештом, вважає, що сторона обвинувачення навмисне затягує судовий процес.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз наша мета - це виправдальний вирок. Мета наших опонентів - це максимальне затягування цього процесу, щоб відповідальність за підроблення не настала. І якось речник МВС сам заявив, що до виправдального вироку ще дуже далеко… Весь цей час люди, які фабрикували і фальсифікували цю всю історію, будуть на своїх посадах. А відповідно реальні вбивці журналіста Шеремета будуть гуляти на свободі", - сказав він.

Він також прокоментував опубліковані ЗМІ аудіозаписи, зроблені в 2012 році в кабінеті голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

"Згадаймо взагалі, з чого починалася ця історія - з мотиву "величі арійської раси", так би мовити, і звертання уваги суспільства на це. Потім, коли це стало незручним і всі зрозуміли, що це повна ахінея, придумали ... "дестабілізацію". І зараз ми бачимо, що в обвинувальному акті написано наступне, що такий мотив вигаданий - дестабілізація, щоб викликати масові протести. І коли з'явилася вся ця історія з білоруськими плівками, на мою думку, почалася наступна історія, що тепер нібито це була мета Лукашенка, який хотів зробити в Україні таким чином дестабілізацію. Як на мене, це повний маразм і абсурд", - говорить Антоненко.

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Ніяких інших версій, акцентує Антоненко, не розглядають, оскільки слідство найбільш стурбоване вигороджуванням себе.

"Уже дев'ять місяців ідуть слухання по цій справі. І вони починають підлаштовувати оцю сову на глобус. Тому відповідь така, що ті, кого ви називаєте правоохоронцями, зараз зайняті виключно своїми справами, вигороджують себе, і ніхто насправді нічого не хоче розслідувати й дійсно казати правду, розслідувати правду, як це було насправді. Ніхто цих версій не вивчає", - заявив Антоненко.