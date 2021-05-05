Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з сенатором США Портманом: "Стало менше снайперського вогню"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу США. "Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу. Це важлива основа нашого стратегічного партнерства, яке базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах", – зазначив він.

Президент подякував за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.

Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі. Зокрема, він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак Глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

Зі свого боку Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу "Північній потік – 2" і подякував за санкційну підтримку. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі США у протидії дезінформації.

Читайте також: Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков