Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ".

5 травня внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 5 травня, внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.

На дії противника наші воїни відкрили у відповідь вогонь.

Зараз на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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