Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР

Сьогодні поліція Іспанії за запитом ДБР затримала учасника подій на Майдані Дмитра Липового з Харкова, який підозрюється у вбивстві двох співробітників "Беркута".

Про це йдеться в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ДБР і Печерський суд допомагають Портнову розправлятися з майданівцями".

Як зазначається, затримання проведено на підставі незаконного запиту правоохоронних органів України, які обдурили Іспанію в реальних обставинах справи.

За даними джерел Цензор.НЕТ, за запитом Державного бюро розслідувань затримано Дмитра Липового, харків'янина, який 19 лютого 2014 року передав свій мисливський карабін "Сайга" і 60 набоїв групі майданівців, що зайняли будівлю консерваторії - Зіновію Парасюку та Івану Бубенчику, які вранці 20 лютого вели вогонь по "Беркуту" і внутрішніх військах.

"Засудження цієї групи домагається соратник Януковича Андрій Портнов, адвокатом якого був Олег Татаров, чинний заступник голови Офісу Президента.

31 березня 2020 року Печерський суд - кишеньковий суд Портнова і Татарова - ухвалив рішення про арешт Липового. Рішення це незаконне, оскільки прямо суперечить закону про амністію учасників протесту на Майдані. Однак Печерському суду на закон як завжди наплювати. Також наплювати на закон, як виявилося, і співробітникам Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора, які оформили запит на екстрадицію до Іспанії, де в області Валенсія проживав Липовий", - йдеться в матеріалі.

Згідно з релізом на сайті іспанської поліції, Липовий розшукується за підозрою у вбивстві двох співробітників міліції за допомогою його карабіна і набоїв. Однак, як підкреслюється в матеріалі, підстави для екстрадиції Липового в Україну сфальсифіковано.

Журналіст нагадав, що справу проти Липового було відкрито незаконно, в 2018 році: "Згідно із запитом управління спецрозслідування Генпрокуратури, Липового оголосили в розшук на сайті МВС, але слідчі вирішили його не затримувати. Тому Липовий перебував в Іспанії, проте розслідування не заважало його життю".

На сайті поліції Іспанії зазначено, що затримання Липового здійснено на підставі отримання у квітні 2021 року інформації від правоохоронних органів України про місцезнаходження Липового.

"Тобто Татаров контролює розшук і сприяє екстрадиції", - підкреслив Бутусов.

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Водночас, як ідеться в повідомленні пабліку "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" у Facebook, Дмитро Липовий - один з тих Героїв, завдяки яким встояв Майдан: "Зі зброєю в руках вони були змушені повстати проти терору, який розв’язала тодішня влада руками мєнтів. Нещодавно також почали пресувати іншого майданівця - Ігоря Солонинка, якого звинувачують у вбивстві п'яти беркутів. Ми бачимо чіткі і неоднозначні сигнали, коли умисно розвалюють і саботують справи проти силовиків, які вбивали і калічили мирних протестувальників. Натомість репресивна система вирішила залякати і показово покарати людей, які були змушені вдатися до крайніх кроків у протистоянні терору. Людей, які стали на захист свободи і гідного життя. Те, що майданівці були змушені взяти до рук зброю, - невід'ємне право будь-якої людини на самозахист, коли інші, мирні методи, виявились недієвими. Коли на твоїх очах гинуть побратими, яких розстрілюють, травлять газом і забивають до смерті озвірілі мусори і бандити, ти не можеш лишатися осторонь".

Нагадаємо, 5 травня іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства щонайменше двох правоохоронців на Майдані в 2013 році. За версією слідства, він жив у Барселоні, Мадриді та Валенсії, а останнім часом - у віддаленому сільському будинку неподалік Пусоля. Чоловіка вистежили за допомогою спеціального пристрою і затримали під час походу в кафе.

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Детальніше про ситуацію із затриманням і незаконним переслідуванням майданівця Дмитра Липового можна ознайомитися в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ДБР і Печерський суд допомагають Портнову розправлятися з майданівцями" за посиланням тут.