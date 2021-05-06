Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування

Російські військові "інструктори" з приватних військових компаній у Центральноафриканській Республіці влаштовують позасудові страти, грабують і катують мирних жителів, а також здійснюють групові зґвалтування.

Про це у своєму розслідуванні пише французьке видання RFI із посиланням на розповіді місцевих жителів і документи робочої групи ООН з питання про використання найманців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. У Москві заперечують участь російських найманців у бойових діях, кажучи про невелику групу "інструкторів".

Уперше робоча група ООН щодо питання про використання найманців офіційно "висловила тривогу" у зв'язку з широким використанням владою ЦАР приватних військових компаній 31 березня. У звіті автори назвали порушення прав людини, що приписуються російським військовим. Доповідачі ООН називають три такі ПВК: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services, створена в 2017-му і вважається філією "Вагнера", і Lobaye Invest SARLU, створена в ЦАР у 2017 році.

У громадянській війні між офіційним урядом ЦАР і угрупованнями повстанців, яка триває в країні з 2012 року, беруть участь від 800 до 2000 російських найманців, стверджують джерела RFI. За їхніми словами, це "слон у кімнаті": "Ми всі знаємо про них, але вдаємо, що їх там немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв

Російське посольство в країні визнає, що в ЦАР перебувають 535 російських "інструкторів", які нібито не беруть прямої участі в бойових діях - за винятком випадків, коли на них нападають.

За даними робочої групи ООН, приватні військові компанії несуть відповідальність за масові позасудові страти, довільні затримання, тортури під час допитів, зникнення людей, нападу на цивільних, зґвалтування. Правозахисники нарахували щонайменше сто таких епізодів, до яких причетні російські "інструктори". У звітах згадано 26 позасудових страт, 5 зґвалтувань, а також 27 випадків довільних арештів і позбавлення волі.

Однак публічно засудити російських найманців, які виступають на боці офіційної влади ЦАР, місцеві жителі не наважуються через атмосферу страху в контрольованих росіянами регіонах. Крім того, вважається, що саме представники російських ПВК допомогли відбити у повстанців більшість великих міст країни, зазначає RFI.

Серед тяжких злочинів, імовірно, скоєних російськими військовими "інструкторами", правозахисники називають, зокрема, розстріл у мечеті міста Бамбарі в лютому 2021 року. Повстанці, рятуючись від найманців, сховалися в мечеті, де до цього часу вже переховувалися мирні жителі. Свідки тих подій розповіли RFI, що, увійшовши в мечеть, росіяни почали "стріляти на всі боки", а потім без суду стратили трьох молодих людей. На відео, переглянутому RFI і підтвердженому Amnesty International, журналісти нарахували 15 убитих. Крім того, після захоплення Бамбарі в місті почалися масові довільні арешти. Заарештовані зникли безвісти, розповіли RFI їхні родичі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" причетні до катувань, викрадень і масових страт у Центральній Африці, - ООН

Під час іншого інциденту росіяни в грудні 2020 року обстріляли вантажівку із 30 мирними жителями, яка не зупинилася біля блокпосту на дорозі, що веде з Бамбарі в столицю країни міста Бангі. У результаті, йдеться в доповіді ООН, троє цивільних осіб були вбиті і 15 поранені. Свідок, який був у машині й зазнав під час обстрілу чотири вогнепальні поранення, пізніше розповів, що вантажівка не зупинилася вчасно через технічну несправність.

У лютому, коли бої на вулицях Бамбарі закінчилися, а повстанці, що вижили, почали ховатися серед мирного населення, російські найманці почали масові "зачистки": місцеві жителі розповіли RFI, як людей вивозили після доносу колег, забирали просто на ринку, де вони торгували. Всі спроби знайти зниклих родичів виявлялися марними.

Також ООН задокументувала декілька випадків сексуального насильства, до яких можуть бути причетні росіяни. 20-річна мешканка ЦАР розповіла RFI, що кілька чоловіків, які говорили російського, 15 лютого обманом посадили її в машину і відвезли в невідоме місце, де ґвалтували всю ніч. "Вони мучили мене, як тварину. Я не розумію. Я така ж людина, як вони. Я думала, росіяни тут для того, щоб допомогти нам", - розповіла жінка.

Крім того, місцеві жителі звинувачують росіян у пограбуваннях і підпалах будинків. "Вони не купують їжу. Коли їм хочеться поїсти, вони вбивають тварин, яких тримають люди", - розповів RFI один з місцевих жителів. А в місті Бенцамбе, за свідченнями очевидців, найманці спалили 120 будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

Приватні військові компанії, названі в розслідуванні, не відповіли на запити RFI. Посольство Росії в ЦАР описало висновки робочої групи ООН як "спекуляцію" і закликало її "зосередитися на розслідуванні злочинів, скоєних найманцями збройних формувань".