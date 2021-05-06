Блінкен прибув до Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - написав Блінкен у Twitter.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого заплановано його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України. Він планував відвідати Україну 5-6 травня.
Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.