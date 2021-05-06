"Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва може провести "повзучу анексію" Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в інтерв'ю CNN

"(...) Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи", - сказав Кулеба.

Він також заявив, що військові навчання, які проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

"Але навіть якщо це лише навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються з Криму до місць постійної дислокації.

США і європейські країни висловили стурбованість з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд із кордоном України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За закриття Керченської протоки потрібно заборонити кораблям РФ заходити в порти США та Європи, - Гербст