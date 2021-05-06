Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: На цей момент це не суперечить інтересам України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.
"Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу саміту) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради", - заявив Кулеба.
"Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, зараз", - зазначив він.
Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії".
На його думку, саміт дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі, оскільки, вважає він, Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.