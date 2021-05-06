Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: На цей момент це не суперечить інтересам України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу саміту) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради", - заявив Кулеба.

"Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, зараз", - зазначив він.

Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії".

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На його думку, саміт дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі, оскільки, вважає він, Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.