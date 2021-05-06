Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico

Колишні американські чиновники й аналітики серед можливих місць для проведення саміту між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним називають Рейк'явік, Прагу, Любляну і Баку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.

"У той час як президент Джо Байден і президент Росії Володимир Путін готуються до потенційної особистої зустрічі, їхні помічники намагаються визначити найкраще місце..." - пише видання.

За повідомленнями ЗМІ, деякі європейські уряди вже запропонували свої головні міста як потенційні майданчикі для проведення заходів.

Серед них - уряди Швейцарії, Фінляндії та Австрії.

Тим часом, колишні американські чиновники й аналітики повідомили газеті, що не варто відкидати й інші міста як можливі місця зустрічі.

У вівторок Байден заявив, що він "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним, коли вирушить у Європу в середині червня для зустрічей з лідерами НАТО, на саміт G7 і саміт США-ЄС.

Колишні американські чиновники й аналітики вважають, що президенту США є сенс зустрітися з російським президентом у столиці однієї з сусідніх країн.

Серед можливих варіантів вони назвали столицю Ісландії - Рейк'явік, столицю Чеської Республіки - Прагу, столицю Словенії - Любляну і столицю Азербайджану - Баку.

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Видання нагадує, що в середині квітня повідомлялося, що чиновник Чеської Республіки запропонував прийняти Путіна і Байдена. Але це запрошення, можливо, більше не буде діяти, оскільки відносини між Прагою і Москвою відтоді різко погіршилися.

17 квітня влада Чехії виступила з твердженням, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році. Після цього Чехія вислала 18 російських дипломатів, назвавши їх співробітниками російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Наприкінці квітня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден вважає важливим безпосередньо контактувати з Путіним з метою спробувати зробити відносини між двома країнами більш передбачуваними.

Салліван наголошував, що США і РФ зараз "активно обговорюють" організацію подібної зустрічі "цього літа в третій країні, в Європі".