Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.
"У той час як президент Джо Байден і президент Росії Володимир Путін готуються до потенційної особистої зустрічі, їхні помічники намагаються визначити найкраще місце..." - пише видання.
За повідомленнями ЗМІ, деякі європейські уряди вже запропонували свої головні міста як потенційні майданчикі для проведення заходів.
Серед них - уряди Швейцарії, Фінляндії та Австрії.
Тим часом, колишні американські чиновники й аналітики повідомили газеті, що не варто відкидати й інші міста як можливі місця зустрічі.
У вівторок Байден заявив, що він "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним, коли вирушить у Європу в середині червня для зустрічей з лідерами НАТО, на саміт G7 і саміт США-ЄС.
Колишні американські чиновники й аналітики вважають, що президенту США є сенс зустрітися з російським президентом у столиці однієї з сусідніх країн.
Серед можливих варіантів вони назвали столицю Ісландії - Рейк'явік, столицю Чеської Республіки - Прагу, столицю Словенії - Любляну і столицю Азербайджану - Баку.
Видання нагадує, що в середині квітня повідомлялося, що чиновник Чеської Республіки запропонував прийняти Путіна і Байдена. Але це запрошення, можливо, більше не буде діяти, оскільки відносини між Прагою і Москвою відтоді різко погіршилися.
17 квітня влада Чехії виступила з твердженням, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році. Після цього Чехія вислала 18 російських дипломатів, назвавши їх співробітниками російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Наприкінці квітня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден вважає важливим безпосередньо контактувати з Путіним з метою спробувати зробити відносини між двома країнами більш передбачуваними.
Салліван наголошував, що США і РФ зараз "активно обговорюють" організацію подібної зустрічі "цього літа в третій країні, в Європі".