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В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала

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В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала
6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02госпіталізовано – 1 849 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02летальних випадків – 374;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02одужало – 14 351 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07захворіло – 2 097 024 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07одужало – 1 711 709 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07летальних випадків – 45 451;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 14

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!!!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
  • Привет
    осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

    А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
  • Иван Стариков
    ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
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