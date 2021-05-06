В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 849 осіб;
летальних випадків – 374;
одужало – 14 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 097 024 особи;
одужало – 1 711 709 осіб;
летальних випадків – 45 451;
проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях", - розповів Степанов.