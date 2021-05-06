Члени Радбезу ООН засудили спроби РФ використати трагедію в Одесі для розпалювання ворожнечі та ненависті, - Кислиця

Члени Радбезу ООН, які ухвалили спільну заяву за результатами неофіційного заходу, влаштованого Росією з приводу Одеської трагедії 2 травня, викрили сутність російської пропаганди і закликали РФ негайно припинити агресивну й дестабілізаційну діяльність в Україні та політизацію людських трагедій.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Організований сьогодні неформальний захід є черговою спробою зловживання майданчиком ООН з боку постійного члена РБ ООН – Російської Федерації. Російська сторона продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі й ненависті", - сказав він.

За словами дипломата, Україна вітає спільну заяву, яка "чітко викриває сутність російської пропаганди".

Представлені сьогодні "російські так звані свідчення та дезінформація", додав Кислиця, не мають нічого спільного з трагічними подіями в Одесі 2 травня, а спрямовані винятково на реалізацію масштабної пропагандистської кампанії РФ.

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У середу, 5 травня, Російська Федерація намагалася поширити неправдивий наратив про Україну, влаштувавши в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку неофіційний захід із залученням членів Ради Безпеки, присвячений річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. До участі в заході в режимі онлайн РФ залучила "свідків" та "учасників" подій, більшість із яких переховуються від правоохоронних органів України на підконтрольних РФ територіях або в Росії. Члени Радбезу ООН Естонія, Ірландія, Франція, Норвегія, США, Великої Британія, а також Бельгії та ФРН ухвалили спільну заяву, у якій засудили дії Росії.