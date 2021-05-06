Новини • Агресія Росії проти України, Допомога Україні, Оборона

Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

6 71862
Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорюватиме список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це Кулеба повідомив CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

Також читайте: США цінують стриманість України і закликають РФ утриматися від дій щодо ескалації, - Держдеп

Кулеба уточнив, що йдеться не лише про отримання зброї від Штатів, а й про придбання, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
    просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
    свое похерить и просить-умолять о закордонном...
  • три - пятнадцать
    из которых огня не открывать? - смысл?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини