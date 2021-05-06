Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорюватиме список військової підтримки США з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.
Про це Кулеба повідомив CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Зокрема, Україна запросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.
Кулеба уточнив, що йдеться не лише про отримання зброї від Штатів, а й про придбання, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.