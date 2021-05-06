До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія
Впевненість у цьому в коментарі Reuters висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.
Наголошується, що йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.
"1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати", – зазначив Арахамія.
Він також уточнив, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів під час призначення директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.